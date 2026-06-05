25-26シーズンのプレミアリーグでは18位でフィニッシュとなり、英2部チャンピオンシップへの降格が決まったウェストハム。2部でプレイするのは11-12シーズン以来となる。降格した影響により、今夏1億5000万ポンドの資金調達が必要となっており、主力の放出が噂されている。その中で特に注目されているのが、ポルトガル代表のマテウス・フェルナンデスだ。21歳のMFで、25-26シーズンはチームが苦しい中でも公式戦42試合で5ゴール5ア