プレミアリーグのブレントフォードがFWの獲得を検討している。『Bild』によると、ターゲットはブンデスリーガのケルンに所属するサイード・エル・マラ。19歳のアタッカーで、今季はブンデスリーガ34試合で13ゴール5アシストを記録。10代にしてチーム内得点王に輝き、チームの1部残留に貢献している。同メディアによると、ブレントフォードはケルンのエル・マラ獲得のため5000万ユーロ、日本円にして約93億円のオファーを提示したよ