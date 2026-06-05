先月、佐世保市でタクシー利用客の財布などを盗んだとして逮捕されたアメリカ海軍の兵士について、長崎地検佐世保支部は不起訴処分としました。 4日付けで不起訴処分となったのは、アメリカ海軍佐世保基地に所属する一等水兵の26歳の男性です。 男性は5月、佐世保市松浦町で停車中のタクシーに乗車していた知人女性の財布やスマートフォンなど10万5500円相当を盗んだとして、窃盗の疑いで逮捕さ