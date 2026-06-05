空港で出発を待つ航空機に目を疑う事故が起きました。突然、機体が地面にたたきつけられ、前輪の主脚が壊れたのです。下に立っていた作業員までわずか数メートル。別の作業員が乗っていた台は、機体の落下に巻き込まれています。現場はドイツ・フランクフルト空港。アメリカに向かう準備が進められている最中の出来事でした。ロイター通信などによりますと機内には乗務員と地上スタッフがいて、数人が負傷し治療を受けているという