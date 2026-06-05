◆日本生命セ・パ交流戦２０２６巨人―ロッテ（５日・東京ドーム）巨人の井上温大投手が６回にピンチを迎えながら無失点に抑えた。井上は初回は遊撃・泉口の悪送球で走者を出しながらも、２死一塁で山口を打席に迎えた際にはすかさず一塁へけん制球を送り、走者の逆を突いてアウトとなりチェンジに。得意のけん制で自らを助けた。その後はテンポ良くアウトを積み重ね、５回までロッテ打線を無安打に封じた。中山の先制犠