2026年3月に熊本県に住む80代の女性にかかってきた、警察を装った詐欺グループからの電話。「あなたの口座が犯罪に使用されていて口座の現金を確認する必要がある」と言われた女性は、現金合わせて2000万円をだまし取られたといいます。女性のもとにかかってきた実際の電話の音声では「家族であっても捜査状況は言えないのでその点だけ注意してください」と語り、「封筒の数を事前に教えていただいて」「（封筒に）いくらずつ入っ