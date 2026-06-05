歌手の小林幸子が５日までに自身のインスタグラムを更新。貴重なデビュー当時の写真をアップした。小林は「２０２６年６月５日デビュー満６２年を迎えました」と報告。「１０歳でデビューして丸６２年！」とつづると、デビューのきっかけとなったＴＢＳ「歌まね読本」でグランドチャンピオンに輝いた当時の写真と、花束を手に、デビューのために新潟を旅立った時に電車で見送られる写真をアップし「この時は、こんなに長く歌