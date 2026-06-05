福岡市の産婦人科クリニックで、免許を持たずに医療行為を行った医師法違反の疑いでペルー国籍の男性など2人が書類送検されました。医師法違反の疑いで5日に書類送検されたのは、福岡市中央区の産婦人科クリニックに勤めていたペルー国籍の60代の男性と70代の男性院長です。捜査関係者によりますと、このうちペルー国籍の男性は2023年、医師の免許がないにもかかわらず、当時30代の女性に対し分娩の際に腹部を押すなどの医療行為を