◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―楽天（５日・甲子園）楽天・岸孝之投手（４１）が今季初勝利を目指して阪神戦に先発し、５回３安打２失点だった。今季２登板目となるベテランは初回を無失点に抑える好スタートを切った。２回は無死二塁のピンチを背負うも動じない。後続を冷静に打ち取り、無失点だった。両チーム無得点の４回は３四球を与えて２死満塁のピンチを招く。それでも、熊谷を空振り三振に仕留めた。