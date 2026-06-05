久留米競輪場の開設77周年記念「第32回中野カップレース」（G3）は2日目を終えた。自慢のパワーを示しての圧勝劇も表情はさえなかった。二次予選8Rは犬伏湧也（30＝徳島）が捲って1着。人気に応えたが、こう語った。「切って、切ってのタイミングで行けなかったのと、前の動きを見てしまった。警戒されてもしっかり踏み込んでラインで決められるようにしないと」後ろが離れてしまう内容にレース後は反省しきり。初日特選に続