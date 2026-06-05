真っ黒な煙と噴き出す炎。メキシコ南部・プエブラ州で4日大規模なガス爆発が起きました。地元当局はLPガスを輸送していたとみられるタンクローリー、合わせて4台が爆発したと発表。地元メディアによりますと、積んでいたのは違法に採取された燃料いわゆる“盗難ガス”だった可能性があるということです。近くの学校や病院の約2000人が避難しました。現時点で死者は確認されていないということです。