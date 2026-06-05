ボクシング・WBC世界ウェルター級王者のライアン・ガルシア（米国）が緊急来日し、5日に都内のabc株式会社で会見を行い、同社とテレンス・クロフォードが設立する合弁会社「Crawford Production Japan」の広報戦略アンバサダー就任が発表された。【写真】”ボクシング界のスーパースター”ライアン・ガルシア＆三浦孝太の2ショットアメリカ・カリフォルニア州出身のガルシアは、端正なルックスと確かな実力、そして破天荒な言