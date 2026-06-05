◆日本生命セ・パ交流戦２０２６阪神―楽天（５日・甲子園）阪神・佐藤輝明内野手が先制２点二塁打を放った。５回２死一、二塁で右中間を真っ二つ。二塁塁上で感情をあらわにした。打線は、２回から３イニング連続で得点圏に走者を置きながら無得点。甲子園にため息が充満していたなか、４番が仕事を果たした。