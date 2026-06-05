◇交流戦阪神―樂天（2026年6月5日甲子園）阪神・森下翔太外野手が、5日の楽天戦で、先発・岸から死球を受けた。5回2死一塁の場面。岸が投じた122キロチェンジアップが抜け、森下の右手首に直撃。球審に同箇所を指さしてアピールし、死球をもぎ取った。この時点でシーズン死球数は6個となり、リーグ単独トップに立った。2死一、二塁となって、佐藤輝の先制2点適時二塁打につながった。