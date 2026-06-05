『ヴァンパイドル滾』（島本和彦/小学館）第9回【全10回】【漫画】『ヴァンパイドル滾』を第1回から読むガマンする時にだけ見せる快感の表情をプロデューサーから気に入られ、男性アイドルユニット『バンフレイム』のメンバーとして活動する血潮滾。ある夜、東京・池袋の地下シアターにて『バンフレイム』初のワンマンライブが行われる中、滾はある“異変”に巻き込まれてしまい――。ネット、テレビ、マスコミ…あらゆる場所でヴ