行方不明の女性を発見したとして、感謝状を贈られたミディアムプードルの六太くんと飼い主の東矢恵理さん。六太くんは散歩しながら見守りも行う防犯ボランティア「広島ワンパト隊」の隊員犬。2025年12月のこと、散歩兼見守りパトロール中のことでした。六太くんの飼い主・東矢恵理さん：（女性が）このあたりで柵をもって向こうを見たりこっち見たりして。パジャマを着ていた。路上でパジャマのまま、辺りを見回す高齢の女性が。人