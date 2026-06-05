日本の南西にある熱帯低気圧は、台風6号と同じようなルートをたどる見込みで、週末から月曜日にかけて再び大雨に警戒が必要です。これからの季節、天気が急に変わりがちですが、雨に濡れた靴をいち早く乾かす方法とは?（2026年6月5日午後4時50分頃放送）【写真を見る】靴の“ニオイ対策”に使うのは「トイレットペーパーの芯」週末に関東の“梅雨入り”か台風6号と同じルートで接近中森田正光 気象予報士:いよいよ梅雨シー