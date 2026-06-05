◆日本生命セ・パ交流戦２０２６ＤｅＮＡ―ソフトバンク（５日・横浜）ＤｅＮＡの度会隆輝外野手が今季５号２ランを放ちリードを広げた。３―１の５回無死二塁。大関の３球目。低めのフォークを右翼スタンドに運んだ。ダイヤモンドを一周し、生還するとナインから手荒い祝福を受け「牧さんが作ってくれたチャンスだったので、なんとか得点に繋げたいと思いスイングしました。この後も最後まで気を抜かないように全力でプレ