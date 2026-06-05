【ニューヨーク＝山本貴徳】１１日に開幕するサッカー・ワールドカップ（Ｗ杯）北中米３か国大会の観戦チケット価格が高騰しており、米国で波紋を広げている。決勝戦は最も安い席でも１００万円を超えているほか、人気チームの試合でも高値が相次いでいる。大会は米国、カナダ、メキシコの１６都市で計１０４試合を行い、決勝は７月１９日に行われる。国際サッカー連盟（ＦＩＦＡ）は今大会、需要に応じて価格を変える「ダイナ