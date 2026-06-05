俳優の階晴紀（26）が5日、自身のインスタグラムで、今月1日付でニチエンプロダクションに所属したことを報告した。階は中道改革連合の階猛幹事長（59）の次男。3月末で太田プロダクションを退所していた。「いつも応援してくださる皆様へ」と書き出し、「この度、私、階 晴紀は、2026年6月1日付でニチエンプロダクションに所属する運びとなりました」と報告。「新しい環境で『始まりがまた始まってゆく』ことに喜びと感謝の