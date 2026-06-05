小学生を車ではねて逃走した事件を起こし執行猶予中だった中国籍の男が、無免許運転の現行犯で逮捕されました。裁判で男は「今後一切車を運転しない」と語っていましたが、少なくとも1カ月前から無免許運転を繰り返し行っていたとみられます。無免許運転の疑いで現行犯逮捕されたのは、中国籍の〓洪鵬容疑者（43）です。この男が約1年前、埼玉・三郷市で起こしていたのが、下校中だった小学生の列に大型SUV車が突っ込み現場から逃