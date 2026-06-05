『シルバーマウンテン』（藤田和日郎 /小学館）9回【全10回】【漫画】『シルバーマウンテン』を第1回から読む天狗に攫われ、現世とは異なる遥か異界の地〈仙境〉へ辿り着いたという童子。彼が足を踏み入れたのは、人智を超えた禁断の世界だった――。そこは、人ならざる魑魅魍魎が住まう魔境の地。異形の怪異から怪しき妖怪まで、あらゆる化け物たちがひしめく危険な世界で、武を極めた達人は頂を目指し歩み出す。摩訶不思議な力を