NISAを始めようと思ったとき、「銀行で口座を作るべきか、それともネット証券がいいのか」で迷う人は多いでしょう。例えば、「オルカン（全世界株式インデックスファンド）」に毎月3万円を積み立てて、老後資金として長期運用したいと考えている場合、銀行でNISA口座を開設すると何かデメリットはあるのでしょうか。 本記事では、銀行でのNISAは「もったいない」と言われる理由や、実際にどのような違いがあるのかを解説し