【漫画】本編を読むオチの変化球を楽しめる『文学的なオチが癖になる雪のヤドカリ4コマ劇場』。漫画家・イラストレーターの雪のヤドカリさん（@yukinohotel）の世界観を満喫できる4コマ漫画だ。「ブラックな食」をテーマにした作品4つをご紹介したい。焼肉屋で肉を焼いている、とあるグループ。「おっ 焼けてんじゃん。もーらい」と、ひとりが網の上の肉を取ろうとする。「あーーっ!!」と抗議の声を上げる残りのふたり。友