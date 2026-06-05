メ～テレ（名古屋テレビ） 大学病院に入院していた当時7カ月の男の子が、チューブを誤って食道に入れられ重い障害が残ったとして、家族が大学に損害賠償を求めていた裁判。主張が真っ向から対立する中で、名古屋地裁が下した判断は。 「判決の結果がどんな形であっても、伶旺(れお)くんを一番愛していて誇りに思っている気持ちは何も変わらないから今日この後すぐに息子に(判決を)伝えたい」（伶旺君の母親）