メ～テレ（名古屋テレビ） 三重県尾鷲市で、東紀州地域の伝統食、「カツオの生節」づくりが最盛期を迎えています。 「カツオの生節」は身を3枚におろして燻したもので、やわらかい食感が特徴で地元では漬物と合わせて食べるなど家庭の味として、親しまれています。 尾鷲市中井町にある大瀬勇商店では、明治時代から続く製法で「カツオの生節」をつくっており、5日は身を茹でたあと、一つ一つ手作業で骨を取り、桜