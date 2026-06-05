RCベルグは公式Xにて、レジン材料販売再開と価格改定を発表した。6月4日より販売再開、価格は1kgあたり200円値上がりする。 現在通販ページでのカラーレジン「ファインキャスト ゴールドレッド（金赤）180秒タイプ」が2,365円。ページでは様々なカラーレジンや硬化剤といったツールが販売されている。 RCベルグのレジンはワンダーフェスティバルでのガレージキッ