４日、湖南省の南洞庭湖省級自然保護区沅江エリアに生息するシフゾウ。（長沙＝新華社記者／陳思汗）【新華社長沙6月5日】中国湖南省の洞庭湖周辺で、低地に生息していた国家1級保護動物のシフゾウが湖の水位上昇に伴って砂州の高い場所へと移動している。170頭を超える群れがこのほど、南洞庭湖省級自然保護区沅江エリアで確認された。同エリアで近年記録された中では最大級の群れとみられる。４日、湖南省の南洞庭