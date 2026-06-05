◇プロ野球セ・パ交流戦阪神−楽天(5日、甲子園)阪神の佐藤輝明選手が5回、待望の先制タイムリーを放ちました。対した楽天の先発は岸孝之投手。ここまで阪神打線は4回までわずか1安打に抑えこまれていました。それでも5回には先頭で打席に向かった先発・郄橋遥人投手がヒットで出塁。2アウトまで追い込まれるも森下翔太選手が死球で出塁します。この1、2塁の好機で打席に向かった佐藤選手は3ボール1ストライクからの5球目