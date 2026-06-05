マクドナルドの公式X（旧Twitter）は6月4日、投稿を更新。元サッカー選手・ロナウジーニョさんとバルセロナ所属のラミン・ヤマル選手が共演した動画を公開しました。【動画】ロナウジーニョとヤマルの神業動画「彼らじゃないと、こんなことできない...」同アカウントは「ロナウジーニョとヤマル。彼らじゃないと、こんなことできない...※絶対に真似しないでください」とつづり、動画を1本載せています。2人はリフティングをしな