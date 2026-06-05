All About ニュース編集部では、2026年5月25日、全国10〜60代の男女300人を対象に、2026年春放送開始のアニメに関するアンケートを実施しました。その中から、「好きな作品」ランキングの結果をご紹介します。【10位までの全ランキング結果を見る】2位：『黄泉のツガイ』／40票2位にランクインしたのは、『黄泉のツガイ』です。『鋼の錬金術師』の荒川弘さんの最新作として、放送前から大きな注目を集めていた本作。独特で綿密な世