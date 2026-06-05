2026年6月4日、韓国メディア・ソウル新聞は、サッカーワールドカップ（W杯）を前に旭日旗が映り込んだ応援映像を公開して物議を醸した海外ユーチューバーが動画を修正した上で謝罪したと報じた。記事によると、問題となったのはメキシコで主に活動するユーチューバーがアップロードした26年ワールドカップに出場する48カ国を紹介する動画。この動画には日本サポーターが太鼓をたたきながら旭日旗を振る映像が複数回使用されており