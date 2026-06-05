お金のこと、難しいですよね。老後の不安から、ますますお金を貯めたい、家計を守りたい、と思っている人も多いのではないでしょうか。皆さんからのちょっとしたお金の疑問に専門家が回答します。今回は、ゆうちょ銀行の通常貯金についてです。Q：ゆうちょ銀行の「通常貯金」とは何ですか？「ゆうちょ銀行の『通常貯金』って何ですか？ いつもの生活でどのように使うと便利なのでしょうか？」（匿名希望）A：ゆうちょ銀行の通常貯