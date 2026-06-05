上海美術館で6月2日、同館が7月3日から10月7日まで開催する「千金の家-馬王堆漢墓の生活美学と美意識の習得」国宝芸術展の記者会見が行われました。同展では馬王堆漢墓から出土したT字型の帛画、油彩双層長方形漆（うるし）化粧箱、帛書の「周易」などの貴重な文化財が出展されるとのことです。馬王堆漢墓は中国中部の湖南省長沙市で発見された前漢（紀元前206-紀元8年）初期の長沙国の丞相を務めた利蒼の一族墓地で、保存状態のよ