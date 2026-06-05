タレントの足立梨花さんは6月2日、自身のInstagramを更新。いちご狩りでの“理想と現実”ショットを公開しました。【写真】足立梨花、いちご狩りの“理想と現実”ショット「理想と現実wwww」足立さんは「理想と現実wwww」とつづり、2枚の写真を投稿しました。1枚目は、いちごのハウスの中でしゃがみ込むショット。スカートの中央部分がハートのスタンプで隠されているため、何が隠されているのか気になってしまう絶妙な構図となっ