サンリオ人気キャラクターの“マイメロディ”を題材にしたアフタヌーンティー「My Melody Peach Tea Party（マイメロディ ピーチ ティーパーティー）」が、7月18日（土）〜9月25日（金）の期間、宮城・仙台市にあるウェスティンホテル仙台で開催される。【写真】週末限定メニューやオプションドリンクも！アフタヌーンティーの詳細■描き下ろしアートを使用今回開催される「My Melody Peach Tea Party」は、桃色のドレスにお