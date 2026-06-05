鮮やかに色づいたマンゴー。今、旬を迎えています。さつま町で収穫祭が行われ、JAの職員がとれたての味を確かめました。天候にも恵まれ、コクがあって甘いマンゴーに仕上がっているということです。さつま町の農園で開かれた収穫祭には県やさつま町の職員、JA北さつまの職員など約20人が参加しました。JA北さつまによりますと天候にも恵まれコクがあって色づきもよく糖度13度を超える甘いマンゴーに仕上が