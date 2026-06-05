暴力団が存在しない安全で安心な鹿児島を実現しようと、鹿児島市で「暴力追放県民大会」が開かれました。大会には、県警の岩瀬聡本部長や県暴力追放運動推進センターの上村基宏会長が出席し、暴力団を追放することを宣言しました。暴力団が関係する事件で近年増えているのが特殊詐欺です。県警の発表によりますと、2025年の特殊詐欺の認知件数は612件で、被害総額は約33億円にのぼっています。大会に先立って全国の弁