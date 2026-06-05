幕末の1865年、のちに「薩摩スチューデント」と呼ばれた若者たちが鹿児島からイギリスの大学に渡りました。5日はその大学とゆかりのある日本人学校が霧島市で説明会を開き、海外で学ぶ魅力を保護者たちに伝えました。天降川のせせらぎが心地よい霧島市の温泉旅館「妙見石原荘」。その一室で行われたのは、立教英国学院の説明会です。イギリスにキャンパスを構える立教英国学院は小学5年生から高校3年生までが学ぶ全寮制