4日、新潟市北区の市道上で、無免許にも関わらず、普通乗用車を運転したとして59歳の男が現行犯逮捕されました。 道路交通法違反（無免許運転）で現行犯逮捕されたのは、新潟市北区内島見に住む無職の男(59)です。 男は6月4日午後4時半すぎに、新潟市北区太郎代地内の市道上を無免許で運転しました。 男が無免許運転しているとの情報を得て警察が捜査していたところ、車を運転している男を発見し、現行犯逮捕に至りました。警察