6月6日（土）の近畿地方は、午後を中心に晴れ間の出る所が多いでしょう。日ざしが届くと暑く感じられそうです。 朝にかけては、日本海を気圧の谷が通過する影響で、北の地域を中心に弱い雨の降る所があるでしょう。 ただ、梅雨前線は南の海上に大きく離れ、広い範囲での大きな天気の崩れはなさそうです。午後は晴れたり曇ったりの天気になるでしょう。 朝の最低気温は20℃前後の所が多い見込みです。日中の最高気温は全