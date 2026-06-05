雨の時期、なくてはならないのが傘。そこで、傘を使うときの悩みを解決する便利グッズを100円ショップで探してきました。DAISO駕町通り店。店内には傘やレインコートのほか梅雨の時期に気になるカビを防ぐ商品などが並んでいます。今回注目したのが傘に関連したグッズ！■DAISO チーフスタッフ・佐藤志穂さん「こちらは傘カバーで伸び縮みするので長い傘でも折りたたみ傘にも使えるようになっています」 「