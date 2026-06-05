子供たちの姿がはっきりと映る鏡のような水面に、夕焼けと山々が映し出されると岡山・奈義町の絶景が現れます。地元の子供たちは「いろいろな物が映って面白かった」「夕日の色とか映ってきれい」「みんなやっぱりきれいだし、自然が多くてめっちゃいい」などと話しました。田植え前後で田んぼに水が張られるこの時期。風が穏やかな日にだけ見られる幻想的な光景です。町の景色を撮り続けてきた地元の写真愛好家・山本庄二さんは「