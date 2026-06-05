第2日、通算5アンダーで首位の出利葉太一郎＝宍戸ヒルズCCBMWツアー選手権森ビル杯第2日（5日・茨城県宍戸ヒルズCC＝7431ヤード、パー70）25歳で未勝利の出利葉太一郎が2位から出て2バーディー、1ボギーの69にまとめ、通算5アンダーの135で首位に立った。68を出した片岡尚之、69だった大西魁斗、70の岩田寛の3人が1打差の2位に並んだ。小斉平優和と若原亮太が5位。前日トップの阿久津未来也は7位に後退した。前年覇者の蝉川泰