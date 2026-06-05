トルコの防犯カメラが記録していた事故の瞬間映像です。画面奥から猛スピードで向かってきた車は、歩道に乗り上げ看板をなぎ倒し、そのまま建物に突っ込みました。事故直後に撮影された映像で車がすっぽりと入っているのはクリニック。ガラスは粉々に割れ、手すりとみられるものも折れてしまっています。当時、患者などはおらず、けが人はいませんでした。運転手も無事だということです。事故の原因について地元のメディアは、運転