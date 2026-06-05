中東情勢を受けた今年度の補正予算は、参議院本会議で採決が行われ、賛成多数で成立しました。審議入りから3日間でのスピード成立です。【映像】今年度補正予算 審議入りから3日のスピード成立参議院では与党が少数ですが、与党のほか野党の国民民主党、チームみらいなどが賛成に回りました。補正予算は総額で3兆1000億円を超え、中東情勢に対応する予備費や7月から9月までの電気・ガス代の支援に使用した費用の補填分などが