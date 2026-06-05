◇プロ野球セ・パ交流戦 巨人ーロッテ（5日、東京ドーム）巨人が5回に先制点を奪いました。巨人は5回、ここまで初回に放った1安打のみに抑えられていたロッテ先発の廣池康志郎投手に対して、先頭の岸田行倫選手がデッドボールで出塁すると、続くキャベッジ選手はフォアボールを選びます。このチャンスで7番・吉川尚輝選手はセカンドゴロとなりますが結果、1塁3塁とランナーを進める形になると、中山礼都選手はレフトの深い位置へ犠