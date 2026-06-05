ボートレース江戸川の「にっぽん未来プロジェクト競走in江戸川」は予選2日間を終え、6日に予選最終日を迎える。好調な航跡を刻んでいる一人が抹香雄三（40＝広島）だ。2日目は3、7Rに2、1号艇で出走した抹香。まず前半3Rを2コース差しで制した。続く後半7Rは吉川喜継と並ぶコンマ12のトップスタートからきっちり逃げ切って連勝を飾った。これで4戦3勝、3着1回で得点率は9.00。吉川、須藤博倫と並んで3位に浮上した。「回り足