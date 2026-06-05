ベトナム人の男に監禁された事件の被害者として保護された後、他人名義のキャッシュカードを譲り受けた受け子の疑いで逮捕されていたフィリピン人の女性が、不起訴処分となりました。名古屋市に住むフィリピン人の女性(23)は今年2月から3月ごろ、小牧市で他人名義のキャッシュカード1枚を10万円で譲り受けた疑いで先月、逮捕されていました。名古屋地検はこの女性について、「公判において適切な判決が得られる