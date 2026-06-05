グレーの服を着て連れられていく高橋哲也容疑者（47）。家に帰る途中の女性を後ろから襲い、バッグを奪った疑いで逮捕。「酒を飲んでいた」と供述しています。2026年4月、東京・足立区にある綾瀬駅から、20代の女性のあとをつけていたとみられている高橋容疑者。500メートル近く行ったところで後ろから殴って転倒させると、近くの駐車場に引きずり込もうとします。そして現金2000円などが入ったトートバッグを奪って逃走したとみら